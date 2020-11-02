Москва, , 11:14 — REGNUM Антитела в организме человека, переболевшего COVID-19 в легкой форме, сохраняются пять месяцев. К соответствующему выводу пришли ученые медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке, пишет журнал Science.

Исследователи изучили данные 30 тыс. человек, которые заразились коронавирусом. Количество антител в организме начинает снижаться спустя несколько месяцев, говорится в публикации.

Ученые добавили, что антитела быстрее всего снижаются у лиц старше 75 лет и у пациентов, переболевших COVID-19 без симптомов. Кроме того, наличие антител не гарантирует полную защиту от коронавируса.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к коронавирусу у переболевших пациентов сохраняется около одной недели.

Читайте также: Вирусолог рассказал про сроки возможного повторного заражения коронавирусом