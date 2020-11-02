Екатеринбург, , 11:19 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 279 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки, сообщили 2 ноября 2020 года в оперштабе региона корреспонденту ИА REGNUM.

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Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (143 носителя), Алапаевска и Алапаевского района, Асбеста, Артемовского, Арамильского городского округа, Берёзовского, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Волчанска, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Качканара, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Нижней Салды, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Первоуральска, Режа, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова.

Для сравнения, 1 ноября 2020 года власти докладывали о выявлении 275 носителей коронавируса за сутки. Теперь в регионе подтверждено 36 766 случаев заражения с начала пандемии COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ушёл на карантин после контакта с больным COVID-19.

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