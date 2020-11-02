Петрозаводск, , 11:22 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга и Петрозаводска смогут чуть больше чем за час добраться в гости к соседям на самолете. С 5 ноября запускается регулярное авиасообщение из Северной столицы в столицу Республики Карелия и обратно. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Петербург и Петрозаводск соединит регулярное авиасообщение Пресс-служба администрации Республики Карелия.

Регулярное авиасообщение между Петербургом и Петрозаводском будет осуществлять сургутская авиакомпания «Скол». Маленький пассажирский самолет L-410 будет летать пять раз в неделю, с понедельника по пятницу. Время вылетов: из Санкт-Петербурга — в 11:50 мск, из Петрозаводска — в 14:30 мск, а по пятницам в — 15:30 мск. В пути пассажиры проведут чуть более 1 час а10 минут.

«Договоренности об открытии этого направления были достигнуты в рамках работы по развитию авиасообщения в республике», — пояснил Парфенчиков.

Напомним, ежедневные рейсы в Москву из Петрозаводска начнут выполняться с 26 декабря.

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