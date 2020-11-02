Москва, 2 ноября 2020, 11:09 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноудену, подавший заявление на получение российского гражданства просто понял, что в России ему оставаться еще долго и поэтому решил улучшить свои бытовые возможности, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение двойного гражданства Российской Федерации и США.
Читайте также: Сноуден подал заявление на получение гражданства РФ