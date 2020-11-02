Оренбург, , 10:58 — REGNUM Вице-губернатор, министр региональной и информационной политики Оренбургской области Игорь Сухарев 2 ноября посетил Оренбургскую областную станцию переливания крови, где стал донором антиковидной плазмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Чиновник откликнулся на призыв главврача больницы имени Н. И. Пирогова Андрея Карпеца, который ранее обратился к жителям, победившим COVID-19, с просьбой о помощи. «Уважаемые оренбуржцы, призываю вас сдавать тесты на иммунитет, а также антиковидную плазму. Так вы поможете другим людям побороть коронавирус», — призвал медик.

Он также переболел коронавирусной инфекцией. Андрей Карпец уверен, что в комплексном лечении переломный момент по улучшению состояния здоровья наступил, когда была получена антиковидная плазма от донора. После выздоровления главврач сам стал донором.

Добавим, изготовление антиковидной плазмы в Оренбуржье наладили с июня 2020 года. Её донором могут стать граждане в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие COVID-19, с подтвержденным результатом своего заболевания.

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