Майкоп, , 10:55 — REGNUM В Адыгее в связи с ухудшением ситуации в сфере распространения коронавирусной инфекции принят ряд дополнительных мер. Вновь продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Им предписано оставаться дома до 29 ноября. Соответствующий указ подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

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Кроме того, ограничена работа предприятий общественного питания. Так, кафе и рестораны теперь смогут принимать посетителей лишь до 23:00. Также введен запрет на курение кальянов в общественных местах. Вновь усиливаются меры по дезинфекции мест с массовым скоплением людей и соблюдению масочного режима, в том числе на транспорте и в торговых предприятиях.

По данным федерального оперативного штаба на 2 ноября, в Адыгее число заразившихся коронавирусом за последние три дня не опускалось ниже 60 в сутки. Всего зарегистрировано за все время пандемии 5899 носителей инфекции. Было также зафиксировано два случая летального исхода 31 октября. Общее число смертей достигло 51.