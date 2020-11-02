Париж, , 10:55 — REGNUM С начала нынешнего года тридцать два журналиста и технических сотрудника СМИ погибли. Это следует из данных обнародованного 2 ноября доклада организации «Репортеры без границ» (RSF).

Уточняется, что это число снизилось в сравнении с минувшим годом, в который погибли 49 журналистов и указывается, что такое уменьшение связано с тем, что пандемия коронавирусной инфекции иногда препятствовала отправлению сотрудников СМИ в горячие точки.

При этом RSF снова просит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать пост «специального уполномоченного по безопасности журналистов».

«Нынешнему генеральному секретарю остается находиться на его посту в течение одного года — в этот срок ему надлежит принять меры, которые станут значительным наследием в деле защиты журналистов и борьбы против безнаказанности преступлений в их отношении», — говорится в заявлении главы RSF Кристофа Делуара по поводу публикации доклада.

Кроме того, отмечается, что разнообразные нападки на журналистов в 2020 году усилились, несмотря на снижение числа погибших представителей СМИ.

«Угрозы в отношение журналистов принимают все более скрытый характер, поэтому противостоять им становится все сложнее», — добавляется в документе.

Также в нем напоминается, что на протяжении последних десяти лет «около 1 тыс. журналистов были убиты в связи с выполнением ими их профессиональных обязанностей» и подчеркивается, что во многих случаях так и не было проведено настоящее расследование, а виновные — не понесли наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября стало известно, что группа неизвестных напала на сотрудников средств массовой информации на Украине.