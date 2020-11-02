Москва, , 10:50 — REGNUM Пик пандемии коронавируса в Москве придётся на декабрь. Об этом 2 ноября заявил глава центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» на базе СПбПУ Алексей Боровков в интервью «Известиям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

По его словам, ситуация развивается таким образом, что пик придётся на 14 декабря — это около 192 тыс. активных больных. По оптимистичному сценарию пика получится достичь 17 декабря с числом активным больных 133 тыс. человек.

«Но уже сейчас ясно, что оптимистичный сценарий нереалистичен», — отметил эксперт.

Пессимистичный сценарий предполагает пик на 8 декабря с 226 тыс. активно болеющих. Этот показатель превышает первый пик на 223%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области по данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) количество выявленных заболевших с 1 по 31 октября увеличилось на 48%.

Читайте ранее в этом сюжете: На Дальнем Востоке за месяц умерли более 900 пациентов с коронавирусом