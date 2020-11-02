Казань, , 11:00 — REGNUM В период осенних каникул образовательные учреждения и пришкольные лагеря будут находиться под строгим контролем. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

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Данные меры, с ее слов, направлены на соблюдение школами и лагерями на их территории всех требований по нераспространению новой коронавирусной инфекции.

Всего с начала учебного года зарегистрировано 40 случаев заболевания COVID-19 среди учащихся и 121 человек на больничном из числа педагогов. При этом все случаи единичные и не были распространены в коллективах.

ИА REGNUM напоминает, со 2 ноября около 14 тыс. учащихся Казани смогут во время предстоящих осенних каникул отдохнуть в пришкольных лагерях. 157 учебных заведений открыли свои двери с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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