Вашингтон, 2 ноября 2020, 10:46 — REGNUM Ролевой экшен Curse of the Dead Gods получил бесплатное обновление под названием The Armory. Об этом 1 ноября сообщила «Игромания».
Обновление The Armory посвящено разнообразному оружие, которое игроки смогут найти в своих приключениях. Сообщается, что новый контент уже бесплатно доступен всем обладателям игры.
Напомним, Curse of the Dead Gods — это ролевой экшен с процедурной генерацией мира. Его релиз состоялся 3 марта 2020 года.
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