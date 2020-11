Вашингтон, , 10:46 — REGNUM Ролевой экшен Curse of the Dead Gods получил бесплатное обновление под названием The Armory. Об этом 1 ноября сообщила «Игромания».

Обновление The Armory посвящено разнообразному оружие, которое игроки смогут найти в своих приключениях. Сообщается, что новый контент уже бесплатно доступен всем обладателям игры.

Напомним, Curse of the Dead Gods — это ролевой экшен с процедурной генерацией мира. Его релиз состоялся 3 марта 2020 года.

