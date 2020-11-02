Москва, , 10:34 — REGNUM Международное исследование PISA 2018 поставило московских школьников на четвёртое место в мире по глобальным компетенциям, и на второе — по финансовой грамотности. Об этом 2 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Наконец-то мы получили результаты наших школьников по направлению «Глобальные компетенции"‎. Оценивалось то, насколько ребята готовы жить и работать в многокультурном обществе, как они воспринимают глобальные явления и могут анализировать глобальные проблемы», — рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Она отметила впечатляющие результаты — место в пятёрке лидеров.

По её словам, по финансовой грамотности школьников из Москвы смогли опередить только сверстники из Эстонии.

Исследование проводилось в апреле 2018 года в 79 странах. В Москве в нём приняли участие 7289 школьников. Задания выполнялись при помощи компьютера.

В информации обратили внимание, что «Глобальные компетенции» — это новое направление рейтинга. Оно выясняет готовность школьников к межкультурному разнообразию в обществе, в котором они живут.