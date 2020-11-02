Пенза, , 10:38 — REGNUM Дл врачей первичного звена городской поликлиники в Пензе дополнительно выделено 30 автотранспортных единиц. Соответствующие поручения об усилении технической службы даны губернатором Иваном Белозерцевым и главой города Пензы Андреем Лузгиным.

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Пять автомашин представила столичная администрация, еще четыре выделены для обслуживания вызовов на дому управлением делами губернатора и правительства области. Помимо этого, по договору найма привлекли 14 автомобилей такси.

Ежедневно врачи городской поликлиники обслуживают порядка 1,5 тыс. вызовов, и их задача — быть на месте вовремя, сообщил главный врач медучреждения Владимир Марков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в конце августа в лечебные учреждения Пензенской области поступили новые автомобили. Девять машин пополнили автопарк службы скорой помощи в Пензе, один автомобиль направлен в Башмаковский район. Три высокотехнологичных передвижных комплекса для проведения флюорографических исследований поступили в Сердобскую, Каменскую и Кузнецкую больницы.

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