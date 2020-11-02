Сеул, 2 ноября 2020, 10:33 — REGNUM В южнокорейском городе Кванджу состоялась торжественная церемония открытия ассоциации узбекистанцев в Южной Корее, сообщает 2 октября агентство Kun.uz.
Участники церемонии получили поздравительное послание посла республики в Южной Корее Виталия Фена. Отмечается, что в Кванджу работают много трудовых мигрантов из Узбекистана.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на международном форуме северного сотрудничества в Сеуле. Он предложил организовать форум по вопросам ядерного разоружения.