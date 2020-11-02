Ирвайн, США, , 10:32 — REGNUM В World of Warcraft стартует особое событие, приуроченное к празднованию 16-летия игры. Об этом 1 ноября сообщалось на официальном сайте проекта.

Событие продлится до 22 ноября 2020 года. В ходе его проведения геймеры получат доступ к специальному набору подарков и новым сюжетным заданиям.

Напомним, World of Warcraft — это популярная массовая многопользовательская ролевая игра. Её разработкой занимается студия Blizzard Entertainment.

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