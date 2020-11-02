Токио, , 10:29 — REGNUM В 2021 году фанатов франшизы Dragon Quest ожидает несколько анонсов. Об этом 1 ноября сообщила «Игромания».

Создатель Dragon Quest Юдзи Хории рассказал, что в 2021 году его игра будет отмечать своё 35-летие. В честь этого события разработчики хотят сделать «всевозможные анонсы».

Напомним, Dragon Quest — это ролевая игра, созданная для консоли Nintendo Entertainment System (NES). Её релиз в Японии состоялся в 1986 году.

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