Нальчик, , 10:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении троих участковых полицейских, которые решили заработать, сфабриковав уголовное дело. Подозреваемые сначала инсценировали преступление в сфере незаконного оборота наркотических стредств, а потом потребовали взятку за непривлечение к уголовной ответственности, сообщили 2 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Известно, что в начале октября 2020 года стражи порядка уговорили своего знакомого склонить к сбору дикорастущей конопли мужчину, который ранее отличался склонностью к употреблению наркотиков. В момент, когда тот направился на окраину города Майский, чтобы применить собранную отраву по назначению, участковые задержали его и стали требовать взятку в размере 100 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Тот попросил снизить размер взятки до 50 тыс. рублей. Согласившись «на первоначальный взнос» в размере на 10 тыс. рублей, полицейские потребовали оставшуюся сумму привезти им не позднее следующего дня. Однако задержанный обратился в полицию с заявлением о вымогательстве взятки.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении троих сотрудников отдела МВД России по Майскому району продолжается. В случае подтверждения их вины, они будут наказаны, понесут наказание также и их непосредственные начальники.