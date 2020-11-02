Киркленд, США, , 10:25 — REGNUM Из игры Middle-earth: Shadow of Mordor уберут некоторые функции. Об этом 1 ноября сообщалось на странице проекта в Steam.

Так, геймеры потеряют доступ к своей учётной записи WBPlay, таблице лидеров и возможности переносить заклятых врагов из Shadow of Mordor вShadow of War. Эти функции перестанут работать с 31 декабря 2020 года.

Напомним, Middle-earth: Shadow of Mordor — это ролевой экшен, события которого разворачиваются в мире Средиземья из книг Джона Толкина. Его релиз состоялся в 2014 году.

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