Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM Пациенты НИИ дерматовенерологии (Екатеринбург) будут переведены в другие учреждения из-за перепрофилирования института, сообщили в минздраве региона местным СМИ.

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Как передаёт портал «Е1», учреждение перепрофилировали под приём больных COVID-19. Пациентов НИИ перенаправят в другие профильные организации — в областной кожвендиспансер и ряд других учреждений. Пока неизвестно, куда именно переведут больных, уточнили в минздраве изданию.

Между тем, уточняет портал, некоторых пациентов (включая больных с сифилисом) уже отправляют по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области столкнулись с нехваткой мест для больных COVID-19 в некоторых медучреждениях — в частности, в больнице № 24 Екатеринбурга.

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