Уфа, , 10:21 — REGNUM Студенты вузов с первого по предвыпускной курсы переводятся на дистанционный режим обучения в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщил министр образования региона Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в вузах каждый день фиксируется от 30-и до 50-и случаев заражения коронавирусом. Именно поэтому студенты с первого по предвыпуской курсов переводятся на «дистанционку». По выпускным курсам решение о формате обучения студентов принимает руководство вузов.

Хажин отметил, что в колледжах и техникумах Башкирии фиксируется небольшой рост заражения коронавирусом, поэтому студенты этих учебных заведений будут обучаться в очном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом могут перевести на дистанционный режим обучения учащихся 6−11 классов.

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