Киев, , 10:20 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 6754 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил 2 ноября специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Эпидемия коронавируса на Украине Russian.news.cn

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По данным ресурса, в результате осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией, за сутки в стране скончались 69 человек, выздоровели 2327 пациентов.

Наибольшее число заражений за сутки выявили в Харьковской области — 817 случаев.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали более 402 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 7357 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов допустил возможность повторного введения жёсткого карантина в случае, если ежесуточно на Украине будут фиксировать около 20 тыс. случаев заражения.

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