Петрозаводск, , 11:44 — REGNUM В Республике Карелия запретили предприятиям общественного питания работать в ночное время. Исключение сделано лишь для автозаправочных станций, мотелей, автовокзалов, гостиниц, кемпингов и других объектов дорожного сервиса.

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Как сообщил 2 ноября глава региона Артур Парфенчиков, все кафе, рестораны, бары, которые попадают под ограничения, должны быть закрыты с 00:00 до 06:00 часов. Кроме того, до 1 декабря заведения общественного питания должны быть обустроены прозрачными перегородками или защитными экранами высотой не менее 2,2 метров от пола и шириной не менее 1,5 метров. Таким образом персонал кафе будут защищены от посетителей.

Также региональные власти ввели дополнительные ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты и массажных салонов площадью менее 100 квадратных метров, а также фитнес-центров. В них тоже в обязательном порядке до 15 декабря должны быть установлены обеззараживатели воздуха.

«Такие же приборы рекомендуется использовать и в магазинах», — уточнил Парфенчиков.

Напомним, с начала осени в Карелии наблюдается ежедневный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Только за прошедшие сутки в республике был выявлен 91 носитель SARS-CoV-2. Отметим также, что Карелия по итогам эпидемиологической ситуации за прошлую неделю стал вторым регионов СЗФО по росту зараженных коронавирусом.

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