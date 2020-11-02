Оренбург, , 10:16 — REGNUM В Оренбурге в районе ул. Гаранькина жители обнаружили разносимые ветром по пустырю справки с результатами тестов на коронавирус и персональными данными пациентов, сообщают пользователи соцсети.

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Информация вызвала бурную реакцию. Оренбуржцы возмущены халатным отношением к документам. В интернете опубликованы фото справок. Согласно печатям на бланках, тестирование проводилось в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области».

В Управлении Роспотребнадзора по регионе не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Добавим, по официальным данным, с конца марта в регионе проведено 772 857 тестов на коронавирус, за сутки (по состояние на 1 ноября) исследовано 7 105 тестов.