Миасс, Челябинская область, , 10:16 — REGNUM Житель Миасса Челябинской области отдан под суд за неосторожное причинение смерти девятилетней девочке. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что 20 июля в своей квартире на первом этаже пятиэтажки 51-летний гражданин разлил бензин на кухне, где на зажжённой газовой конфорке готовилась пища. В итоге возник пожар, огонь быстро распространился по жилищу. Девятилетняя девочка из квартиры на пятом этаже вместе со своей матерью находилась в подъезде. Она вдохнула критический объём концентрации окиси углерода и скончалась в машине скорой помощи.

Обвиняемый признал свою вину и просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Материалы направлены в горсуд Миасса.