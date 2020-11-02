Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM В Петербурге за последние сутки почти на 37% сократились объемы тестирования на коронавирус. Об этом сообщает городской оперативный штаб.

Волонтер с продуктами для жителей Петербурга старше 65 лет Дарья Драй © ИА REGNUM

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За минувший воскресный день на вирус обследовали 21 507 человек, что примерно на 13 тыс. человек меньше, чем днем ранее.

Под медицинским наблюдением находzтся 3760 петербуржцев, из них 57 — в обсерваторе, 2452 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса обратились 350 граждан. Кроме того, с 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 664 петербургских волонтера, которым поступило уже 845 заявок от тех, кому нужно принести продукты или лекарства. Примерно 800 заявок уже выполнено, остальные находятся в работе.

Горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку на горячей линии 8−800−200−34−11.

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