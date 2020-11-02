Ростов-на-Дону, , 10:11 — REGNUM Двое жителей Ростовской области задержаны по подозрению в нападении на следователей. Нападение было совершено вечером 31 октября. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, двое следователей Зимовниковского межрайонного следственного отдела следственного управления СКР по Ростовской области после работы шли домой. Возле одного из магазинов к ним обратилась 17-летняя девушка с просьбой защитить от напавших на неё и её подругу мужчин. После этого один из мужчин, на которого указала девушка, подошёл к ней и ударил её по туловищу. Сотрудники Следственного комитета, представившись, попросили прекратить противоправные действия, однако мужчина и его знакомый в ответ избили следователей. Оба сотрудника следственных органов с телесными повреждениями госпитализированы.

По подозрению в нападении на следователей задержаны 30-летний житель Зимовниковского района и 34-летний житель Орловского района. В ближайшее время следователем в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.