Сеул, , 10:16 — REGNUM С 7 ноября в Южной Корее введут пятиуровневую систему социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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Данное заявление было представлено на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайным ситуациям и катастрофам (CDSCHQ) 1 ноября.

Известно, что новая система состоит из пяти уровней: 1; 1,5; 2; 2,5 и 3.

Для первого уровня социального дистанцирования суточный прирост случаев заражения в столичном регионе не должен превышать отметку 100 в течение недели, а в других регионах — отметку в 30.

Уровень 1,5 вводится в случаев если суточный прирост заразившихся будет более 100 человек в столичном регионе и более 30 человек в других регионах, второй уровень — более 200 человек в столичном регионе и более 60 человек в других регионах, уровень 2,5 — более 400 человек, а третий уровень — более 800 случаев.

Кроме того, все объекты общественного назначения в Южной Корее разделены на девять «приоритетных» типов и 14 «обычных» типов. К приоритетным относятся: бары, клубы, караоке, концертные залы, рестораны и кафе, к обычным: интернет-кафе, свадебные залы, похоронные бюро, кинотеатры.

Отмечается, что при принятии решения о повышении уровня будут применяться более строгие критерии и решения по каждому региону будут приниматься индивидуально.