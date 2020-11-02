Магас, , 10:10 — REGNUM В Ингушетии установлен факт незаконного предоставления двух земельных участков в селах Барсуки и Яндаре Назрановского района. В нанесении ущерба государству на сумму около 1,5 млн рублей подозреваются должностные лица администраций сельских поселений, сообщили 2 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Возбуждено уголовные дела о превышении должностных полномочий, повлекшем существенное нарушение законных интересов государства. В ходе расследования установлено, что в мае 2016 года должностные лица администрации Барсуков выдали выписку из похозяйственной книги местному жителю, на основании которой он незаконно зарегистрировал право собственности на земельный участок, стоимостью около 700 тыс. рублей.

В ноябре 2017 года таким же образом попал в руки жителя республики земельный надел стоимостью 750 тыс. рублей в селении Яндаре. В настоящее время следствие устанавливает лиц, причастных к данным преступлениям.

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