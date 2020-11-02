Уфа, , 10:02 — REGNUM Учащихся 6−11 классов могут перевести на дистанционное обучение в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, в Башкирии с 9 ноября ученики пойдут в школу после осенних каникул и совсем не хочется переводить их на дистанционное обучение. При этом, если к концу текущей недели будет фиксироваться ухудшение ситуации с коронавирусом, то нужно подготовиться к том, что ученики с 1 по 5 классы будут учиться очно, а школьники с 6-го по 11 классов будут переведены на «дистанционку».

Хабиров подчеркнул, что это решение будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки в республике было выявлено 93 случая заражения коронавирусом, а всего в регионе было зафиксировано 10 956 случаев заражения этой инфекцией, при этом 9886 справились с ней.

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