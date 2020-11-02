Орск, Оренбургская область, , 10:00 — REGNUM В Орске Оренбургской области пожар в многоквартирном жилом доме по ул. Станиславского унес жизнь одного человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Возгорание в квартире произошло вечером 1 ноября. Площадь жилого помещения, которое уничтожил огонь, составила три квадратных метра. В тушении принимали участие пять пожарных и две спецмашины. Предварительно причиной смертельного пожара названо неосторожное обращение с огнем.

Стоит отметить, с начала 2020 года (на 7 октября) на территории Оренбуржья произошло 6 560 пожаров, на которых погибли86 человек. Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования, а также поджог.