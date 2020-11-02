Кызыл, , 10:00 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 9711.

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле, Кызылском, Тандинском, Пьй-Хемском, Чеди-Хольском и других районах. При этом госпитализировано за сутки 63 человека. В стационарах республиканской столицы остаются 134 пациента в тяжёлом состоянии, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выздоровело 36 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 26. За весь период выздоровело 9230 человек с лабораторно-подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссия по установлению причин смертности подтвердила за период с 16 по 22 октября 7 летальных случаев от COVID-19 в Туве. Таким образом, всего в республике за время эпидемии скончались 120 человек.

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