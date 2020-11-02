Красногорск, 2 ноября 2020, 09:54 — REGNUM В Московской области со 2 ноября начал действовать режим обязательной самоизоляции. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва опубликовано на сайте облправительства.
Правила обязательного нахождения дома вводятся для лиц, чей возраст превышает 65 лет. Пожилые люди сложнее переносят коронавирусную инфекцию.
Ранее в регионе действовали рекомендательные меры по нахождению дома людей старшего поколения. Со 2 по 15 ноября это требование стало обязательным.
При этом пожилым людям разрешается гулять возле дома, посещать магазины и больницы. Социальные карты блокироваться не будут.
Новые правила не коснутся медработников, а также работающих специалистов, чьё нахождение на рабочем месте критически важно для предприятия.
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