Красногорск, , 09:54 — REGNUM В Московской области со 2 ноября начал действовать режим обязательной самоизоляции. Соответствующее постановление губернатора Андрея Воробьёва опубликовано на сайте облправительства.

Пожилой мужчина в медицинской маске на улице Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Правила обязательного нахождения дома вводятся для лиц, чей возраст превышает 65 лет. Пожилые люди сложнее переносят коронавирусную инфекцию.

Ранее в регионе действовали рекомендательные меры по нахождению дома людей старшего поколения. Со 2 по 15 ноября это требование стало обязательным.

При этом пожилым людям разрешается гулять возле дома, посещать магазины и больницы. Социальные карты блокироваться не будут.

Новые правила не коснутся медработников, а также работающих специалистов, чьё нахождение на рабочем месте критически важно для предприятия.

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