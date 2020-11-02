Кызыл, , 09:53 — REGNUM Впервые четверо подростков из Тувы по распоряжению председателя Совета федерации РФ Валентины Матвиенко награждены медалью «За проявленное мужество». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, церемония награждения состоялась 30 октября.

Среди награждённых ученица 11 класса школы №7 Кызыла, студенты 2 курса Кызылского техникума экономики и права, 2 курса транспортного техникума и 3 курса Тувинского строительного техникума.

«Тонувших в бурных водах Енисея двух девочек 9 и 11 лет удалось спасти ребятам Оттуку Ортаату и его другу Альберту Мампреяну. Юлия Монгуш и Кирилл Мартыненко спасли от пожара годовалого ребенка и его маму», — отметили в правительстве.