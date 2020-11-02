Токио, , 09:49 — REGNUM Официальный саундтрек игры Demon's Souls будет доступен уже 26 ноября 2020 года. Об этом 1 ноября сообщило издание Eurogamer.

Изначально в продажу поступит цифровая версия саундтрека. Приобрести его на дисках и виниловых пластинках можно будет уже в декабре 2020 года.

Напомним, Demon's Souls — это ремейк одноимённой игры, разработанный специально для консоли PlayStation 5. Его релиз состоится 12 ноября 2020 года.

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