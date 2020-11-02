Оренбург, , 09:49 — REGNUM В Оренбургской области за последние пять лет в осенне-зимний период на водных объектах погибли 39 человек, шесть человек удалось спасти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, основными причинами гибели людей на водоемах являются личная неосторожность; оставление детей без присмотра у водных объектов; несоблюдение безопасного поведения на водных объектах.

В ноябре 2019 года в Домбаровском районе на реке Камсак и в Ясном на Кумакском водохранилище произошла массовая гибель людей — четыре рыбака провалились под лед. Весной в Медногорске ребенок гулял без присмотра взрослых на берегу реки Кураганка, упал в воду и захлебнулся, хотя глубина составляла менее 50 см.

«Ежегодно, с наступлением осенне-зимнего периода, возрастает опасность гибели и травматизма людей на водоемах области в связи с тем, что осенний лед в период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых морозов, непрочен, и несоблюдение правил безопасности на водных объектах в этот период часто становится причиной гибели и травматизма людей», — отметили в ГУ МЧС по Оренбуржью.

Добавим, 28 октября 2020 года Заксобрание Оренбургской области внесло изменения в закон «Об административных правонарушениях в Оренбургской области», которые предусматривают административную ответственность для граждан, виновных в нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах. Согласно документу, выход и выезд на автотранспорте на лед водных объектов в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен», переход и переезд водного объекта области в неогражденных и неохраняемых местах ледовых переправ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. Такая же санкция предусмотрена для тех, кто осуществит выезд и стоянку механических средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах, въезд автотранспорта на лед в местах организации купален.