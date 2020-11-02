Ирвайн, США, , 09:46 — REGNUM Предварительные продажи дополнения Shadowlands побили рекорд всех предыдущих расширений к World of Warcraft. Об этом 1 ноября сообщило издание Eurogamer.

Глава Activision Blizzard Бобби Котик заявил, что Shadowlands продалась лучше всех дополнений к World of Wacraft, выходивших за 16-летнюю историю проекта. Напомним, его релиз ожидается уже 23 ноября 2020 года.

В дополнении Shadowlands геймеры отправятся в «Тёмные земли» — загробный мир во вселенной World of Wacraft. Там им предстоит спасти лидеров Орды и Альянса, а также сразиться с Сильваной Ветрокрылой.

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