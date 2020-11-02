Уфа, , 09:48 — REGNUM 93 случая заражения коронавирусом было выявлено за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, всего в республике было зарегистрировано 10 956 случаев заражения этой инфекцией. В больницах региона проходят лечение 226 пациентов с COVID-19, при этом 193 пациента находятся в тяжелом состоянии, включая 14 больных, которые лежат в отделениях интенсивной терапии, а два пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Забелин отметил, что всего в республике справились с инфекцией 9886 человек. В настоящий момент в Башкирии функционируют 4780 коек, 82% из них занято.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии, согласно данным на 1 ноября, было выявлено всего 10 863 случая заражения коронавирусной инфекцией, а 9877 человек справились с ней.

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