Москва, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития инфраструктуры российской части Арктики. Об этом 2 ноября сообщает официальный сайт правительства России.

Ледниковые берега Земли Франца-Иосифа © Д. Банин. rus-arc.ru

«До 31 мая 2021 года в правительство должна быть внесена стратегия развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики, рассчитанная на ближайшие десять лет и на период до 2035 года», — говорится в информации.

Планируется, что стратегия обеспечит рост перевозок по Северному морскому пути.

Разработкой стратегии займутся Минтранс, Минвостокразвития и Росатом. При этом до 4 декабря 2020 года необходимо составить прогноз грузоперевозок в акватории Арктической зоны.