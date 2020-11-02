Челябинск, , 09:29 — REGNUM В Челябинской области умерли ещё шесть человек с ранее диагностированным COVID-19. Такие данные на 2 ноября представил оперштаб.

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Собственно от данной болезни скончались 80-летний и 81-летний мужчины. Ещё четверо ушли из жизни по другим причинам. У 71-летней женщины была лёгочно-сердечная недостаточность, у 62-летней — атеросклероз коронарных артерий и сахарный диабет, у 61-летней — сахарный диабет и гипертоническая болезнь, а у 52-летнего мужчины — ВИЧ-инфекция и гипертоническая болезнь.

За весь период пандемии в регионе от COVID-19 умерли 175 пациентов. Ещё 472 скончались от иных заболеваний.