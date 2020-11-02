Благовещенск, , 09:29 — REGNUM В Амурской области системе здравоохранения требуется срочная помощь волонтёров. Добровольцы нужны для обзвона пациентов, приёма заявок и заполнения документации.

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Как рассказали ИА Amur Info в ресурсном центре развития добровольчества Амурской области, волонтёры должны быть старше 18 лет. У желающих оказать помощь не должно быть симптомов ОРВИ.

Привлекать добровольцев будут к раскладке карточек пациентов, приёму звонков с записью в журнал. Также помощь волонтёров требуется в доставке продуктов питания и медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Амурской области приняли решение приостановить деятельность некоторых учреждений здравоохранения, а их сотрудников перевести туда, где сейчас требуется помощь и ощущается нехватка специалистов в связи с распространением коронавирусной инфекции.