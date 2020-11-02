Москва, , 09:29 — REGNUM На сегодняшний день на территории России общее количество проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 61,5 млн. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«В Российской Федерации проведено более 61,5 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 512 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 393 667 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 31 октября число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 61 029 746.