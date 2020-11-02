Вашингтон, , 09:26 — REGNUM В сервисе Steam стала доступна демоверсия необычной хоррор-игры In Sound Mind. Об этом 1 ноября сообщило издание Eurogamer.

В In Sound Mind геймеры будут управлять психологом по имени Дезмонд, который пытается разгадать страшные тайны городка Милтон-Хейвен. Сообщается, что для приближения к цели герою придётся переслушивать записи сеансов со своими пациентами — в них будут сокрыты различные подсказки.

Релиз In Sound Mind ожидается в 2021 году. Разработкой проекта занимается студия We Create Stuff, известная по хоррор-игре Nightmare House 2.

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