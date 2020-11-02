Красноярск, , 09:21 — REGNUM Пункт об ограничении для посетителей доступа к Wi-Fi в торгово-развлекательных центрах был внесён в указ губернатора Красноярского края на основании предложения Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 ноября в пресс-службе краевого правительства.

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«Мера направлена на сокращение посещений ТРЦ школьниками», — объясняют краевые власти.

Как уточнили в пресс-службе, многие школьники «пользуются недорогими лимитированными пакетами мобильного интернета, поэтому часто приходят в ТРЦ ради того, чтобы воспользоваться бесплатным доступом в интернет».

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября в Красноярском крае был выявлен 26 741 носитель коронавируса.

2 ноября стало известно, что губернатор Александр Усс внёс новые изменения в указы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В том числе в торгово-развлекательных центрах посетителям будет запрещён доступ к интернету через беспроводной Wi-Fi. Также детей до 14 лет не будут пускать в торговые центры без сопровождения родителей.