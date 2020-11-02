Стокгольм, , 09:21 — REGNUM Шведская студия Sharkmob анонсировала «королевскую битву» во вселенной Vampire: The Masquerade. Об этом 1 ноября сообщило издание Eurogamer.

В новой игре от Sharkmob (у неё пока нет названия) геймеры будут управлять вампирами, сражающимися друг с другом на ночных улицах Праги (Чехия). Сообщается, что соревноваться можно будет как в одиночку, так и с друзьями.

Дата релиза этой игры пока не сообщается. Известно лишь, что она выйдет во второй половине 2021 года.

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