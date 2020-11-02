Москва, , 09:18 — REGNUM Москва заняла четвертое место в международном исследовании PISA 2018 по качеству школьного образования и второе — по финансовой грамотности, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов

Всего в исследовании Programme for International Student Assessment приняли участие 79 стран и регионов. Московские школы т в направлении «Глобальные компетенции"‎ вошли в пятерку лучших в мире.

Также Москва заняла третье место по читательской, пятое место по математической и шестое место по естественно-научной грамотности. Столицу России представляли 7289 школьников из 151 образовательного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018 вошли 25 российских вузов.

Читайте также: В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов