Москва, 2 ноября 2020, 09:18 — REGNUM Москва заняла четвертое место в международном исследовании PISA 2018 по качеству школьного образования и второе — по финансовой грамотности, сообщается на портале мэра столицы.
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Всего в исследовании Programme for International Student Assessment приняли участие 79 стран и регионов. Московские школы т в направлении «Глобальные компетенции" вошли в пятерку лучших в мире.
Также Москва заняла третье место по читательской, пятое место по математической и шестое место по естественно-научной грамотности. Столицу России представляли 7289 школьников из 151 образовательного учреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018 вошли 25 российских вузов.
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