Бишкек, , 09:17 — REGNUM За последние сутки в Киргизии выявили 436 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего же во время пандемии зафиксировано 59 879 заболевших COVID-19. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил республиканский оперативный штаб.

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Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в столице Киргизии — 112, в Джалал-Абадской области — 108 и в Баткенской области — 80.

За сутки признаны излечившимися 332 пациента, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Всего за весь период излечился 50 741 киргизстанец.

Также стало известно о том, что в республике за сутки зафиксировано пять смертей от коронавируса. А всего с момента объявления пандемии в стране зарегистрировано 1 155 летальных исходов от COVID-19.