Челябинск, , 09:16 — REGNUM В Челябинске областной суд принял решение по судьбе бывшего главы управления капитального строительства города. Он будет возвращён в СИЗО, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее экс-чиновник был выпущен из СИЗО. Такое постановление вынес Центральный райсуд. Но прокуратура потребовала пересмотреть это решение и вернуть его под стражу. Это и было сделано 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновник обвиняется в получении взятки на сумму 2,5 млн рублей. По версии следствия, он является подельником бывшего мэра города Евгения Тефтелева. Сам Тефтелев был осуждён 28 октября. Суд назначил ему три года в колонии строгого режима и обязал уплатить штраф в размере 37,5 млн рублей. Также на три года экс-мэр лишён права занимать государственные и муниципальные должности.

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