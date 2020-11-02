Алма-Ата, Казахстан, , 09:14 — REGNUM Два человека получили огнестрельные ранения в результате покушения на убийство в поселке Байсерке Илийского района Алма-Атинской области Казахстана, сообщили в департаменте полиции области.

Инцидент произошел 31 октября в 16:00 (13:00 мск). Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Проводятся следственные действия для задержания злоумышленников.

Заместитель главного врача городской клинической больницы №4 Алма-Аты Анарбек Монгол заявил, что состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. По словам очевидцев, ранения получили хозяин зоны отдыха и один из членов персонала.

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