Элиста, , 09:13 — REGNUM Действие ограничительных мер, введённых в целях борьбы с распространением коронавируса, продлено на территории Республики Калмыкия до 15 ноября включительно. Решение принято региональным оперативным штабом 1 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона

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В частности, сохраняются рекомендации по соблюдению самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, действует масочный режим, граждане должны соблюдать социальную дистанцию в местах общего пользования. Также с 3 сентября в регионе действует ограничение работы ресторанов и кафе.

По данным на 1 ноября, заражение коронавирусом подтвердилось у 90 жителей Калмыкии, общее число заразившихся — 9278 человек, 103 человека умерли, выздоровели 6148 пациентов.