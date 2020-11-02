Пермь, , 09:13 — REGNUM В Пермском крае за умеренно теплым и сухим октябрем последует теплый ноябрь. Средняя температура месяца прогнозируется выше нормына 2,5 — 3 °C, по северу — более чем на 3 °C, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

По данным синоптиков, теплее нормы будет в течение всего ноября, но наибольшая положительная аномалия ожидается в середине первой декады месяца.

Малооблачная погода сохранится до 4 ноября, что является необычным для данного периода времени. В течение двух суток (5−6 ноября) ночная температура воздуха ожидается положительной (от 0 до +5°С). Среднесуточная температура в эти дни окажется выше нормы на 6−7°С.

На севере и востоке региона 5 ноября прогнозируют дождь, а 6 ноября — в центральной части. Мокрый снег ожидается 7 ноября. С затоком холодной воздушной массы со стороны Баренцева моря 8 ноября в Прикамье выпадет снег. Формирование устойчивого снежного покрова в северных и восточных районах края произойдет 7−8 ноября, а в центральных районах — на 2−3 дня позже.