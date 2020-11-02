Уфа, , 09:12 — REGNUM Переводить сотрудников на удаленный режим работы еще раз настоятельно порекомендовал работодателям глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом он сообщил 2 ноября на оперативном совещании в правительстве региона.

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По его словам, ранее эта рекомендация была включена в указ о повышенной готовности в Башкирии, но эта норма носит лишь рекомендательный характер. В связи с этим Хабиров поручил чиновникам представить предложения, что с этим можно сделать.

А пока он еще раз настоятельно рекомендовал работодателям перевести сотрудников на «дистанционку», при этом особенно обратить внимание на наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом по беременным женщинам ранее было обязательное требование.

Хабиров попросил руководство всех государственных и муниципальных учреждений принять это как обязательное требование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ужесточат контроль за соблюдение масочного режима.

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